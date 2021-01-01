رغم التوتر مع إيران.. واشنطن تسحب حاملة طائراتها الوحيدة من الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الخميس، سحب حاملة الطائرات الوحيدة العاملة فى الشرق الأوسط "يو إس إس نيميتز"، ما أثار تساؤلات لدى المراقبين فى خضم التوتر مع إيران.





وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، يأتى قرار البنتاجون فى ظل مخاوف واشنطن من هجوم إيرانى على أهداف أمريكية بالعراق، أو أماكن أخرى فى الشرق الأوسط، وذلك تزامنًا مع الذكرى الأولى لاغتيال قائد الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، الذى قتل فى عملية أمريكية قرب مطار بغداد.

ولم يشر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى المؤقت كريس ميلر، إلى إيران عندما أعلن فى بيان سحب حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" الموجودة فى الشرق الأوسط منذ 10 أشهر.

وقال بيان المتحدث باسم البنتاجون: "يثمن الوزير العمل الشاق والالتزام والمرونة من جانب 5 آلاف جندى من المارينز من فريق حاملة الطائرات الذين قدموا الدعم الجوى للعمليات ضد الإرهابيين فى العراق وأفغانستان".

كما ساعدت حاملة الطائرات المذكورة فى دعم القوات الأمريكية المنتشرة فى الصومال، وكانت تستعد لإنهاء مهمتها فى ديسمبر، لكنها مدت عملها منذ أسابيع بعد التوتر مع إيران.

ويأتى قرار إعادة حاملة الطائرات إلى الساحل الغربى للولايات المتحدة بعد يوم من تحليق قوات لسلاح الجو الأمريكى فوق منطقة الخليج، فى محاولة لردع إيران عن شن أى هجوم ضد أهداف أمريكية.

وفى تغريدة على تويتر، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأسبوع الماضى، إنه "نما إلى علمه شائعات عن شن هجمات ضد أمريكيين فى العراق"، قائلاً إنه سيعتبر "إيران المسؤولة"، إذا قتل أمريكى فيها".