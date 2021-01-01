جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 9 إصابات محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى87.071 حالة.





وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، كان من بين الـ 9 حالات المحلية 5 حالات تم رصدها فى العاصمة بكين، التى سجلت 22 إصابة محلية يوم الجمعة الماضى، إضافة إلى 4 حالات فى مقاطعة لياونينج، حيث ظهرت آخر بؤرة صغيرة. وأشارت اللجنة إلى الإصابات الـ19 بلا أعراض، علما أن الصين لا تُدرج هذه الإصابات فى إحصائية الحالات المؤكدة. وكانت لجنة الصحة الوطنية فى الصين أعلنت، أمس الخميس، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. فيما لم تعلن اللجنة عن وفيات جديدة، لتستقر الحصيلة الإجمالية عند 4.634 منذ منتصف مايو الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين ترصد 19 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.