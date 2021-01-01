الجمارك السعودية: الساعات المزودة بكاميرا ممنوعة.. والذكية بدون رسوم

أوضحت الجمارك السعودية، أن الساعات الذكية معفاة من الرسوم، أما الساعات المزودة بكاميرا فهي ممنوعة، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة عاجل.
وذكر حساب «اسأل الجمارك السعودية»، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار مواطن بهذا الشأن، أن «الساعة الذكية معفاة من الرسوم الجمركية، ويُمنع دخول الساعات المزودة بكاميرا، وفي حال وجود شريحة بيانات يلزم موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 15% وطباعة البيان الجمركي».
وقال المواطن في استفساره: هل ساعة (أبل) معفاة من رسوم الجمارك إذا طلبتها من أمريكا؟.
من جهة أخرى، أوضحت الجمارك، أنه يتم فرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز (1000) ريال (شاملة رسوم الشحن) بحسب نوع الشحنة، كما يتم فرض 15% ضريبة القيمة المضافة.
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