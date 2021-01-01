تعرف على أول وآخر دولتين عربيتين احتفلتا برأس السنة 2021

لا تحتفل دول العالم بالعام الجديد في نفس اللحظة، حيث تحتفل الدول واحدة تلو الأخرى، حسب الأنظمة الزمنية لكل دولة، لكن أغلب دول العالم يحتفلون أول يناير.
وكانت جمهورية كيريباتي الواقعة في المحيط الهادئ، هي أول دولة في العالم تحتفل بالعام الجديد، بينما كان سكان منطقة ساموا وجزيرة الميداوي في الولايات المتحدة، آخر أشخاص في العالم يحتفلون بعيد رأس السنة.
وفي العالم العربي، يصل عيد رأس السنة أولا إلى سلطنة عمان والإمارات، وتحتفل به لاحقا باقي الدول العربية وآخرها موريتانيا.
ومع استقبال كل عام جديد، اعتادت دولة الإمارات أن تكون من أولى الدول التي تتطلع إليها شعوب العالم في احتفالات رأس السنة والألعاب النارية المتميزة التي تمتد على طول الإمارات السبع في أبرز المزارات السياحية.
وانطلقت عروض الألعاب النارية والليزر في سماء الإمارات في 23 موقعًا موزعًا على مختلف أنحاء دبي وشملت: برج خليفة، وبرج العرب، ومدينة جميرا، ودبي فستيفال سيتي مول، وبرواز دبي، والقرية العالمية، لامير، وذا بييتش - مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، والسيف.
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