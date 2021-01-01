تردد قنوات CBC الجديدة 2021 //CAPITAL BROADCASTING CENTER بعد التحديثات

تردد قنوات CBC الجديد، يتزايد البحث عبر محرك البحث الرئيسي من قبل ملايين المشاهدين، المتابعين لقنوات سي بي سي الفضائية بعد أن تم الإعلان عن تغير التردد مع بداية العام الجديد 2021، وهو ما سوف نقدمه لمتابعينا داخل هذا المقال، نظراً للمتابعة الكبيرة من قبل الجمهور داخل وخارج مصر، لمتابعة الباقة التي تعد الأشهر بين القنوات المصرية والعربية، لتميز محتوى البرامج التي تقدمها القنوات.

بداية أنطلاق قنوات CBC الفضائية

انطلقت قنوات سي بي سي عام 2011 وتحديداً يوم 2 يونيو سنة 2011، من مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة والقنوات هي قنوات مجانية، تبث برامجها بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم، والقنوات قنوات متخصصة فيوجد قناة سي بي سي العامة، وسي بي سي دراما، وسي بي سي سفرة، والباقة في بداية أنطلاقها كان يمتلكها رجل الأعمال المصري محمد الأمين، ثم تم دمجها مع شبكة قنوات النهار الذي يملكها رجل الأعمال عمرو الكحكي، لتكوين كيان ضخم يقدم محتوى أكثر تميز وجودة للجمهور، في كل الوطن العربي من المحيط إلي الخليج.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11785 معامل الاستقطاب H معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5 قنوات سي بي سي المتخصصة قنوات سي بي سي تضم عدة قنوات تحمل نفس الاسم سي بي سي، فيوجد قناة سي بي سي سفرة التي تقدم فنون الطبخ وتضم نخبة متميزة من أشهر الشيفات في مصر وأهمهم الشيف شربيني، قناة سي بي سي دراما وهي قناة متخصصة في عرض الأعمال الدرامية المصرية المتميزة، وتقدم أحدث المسلسلات المصرية وتحظى بنسبة مشاهدة كبيرة جداً، قناة سي بي سي العامة وهي تقدم برامج متنوعة في كل المجالات الترفيهية وبرامج التوك شو. برامج قنوات CBC الجديدة برنامج معكم : وهو برنامج تقدمه الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي ويقدم مرة كل أسبوع ويعاد السبت والأربعاء من كل أسبوع ويستضيف النجوم في شتى المجالات.

برنامج الستات ما يعرفوش يكدبو : وهو برنامج نسائي تقدمه منى ومفيدة ويهتم بالسيدات ومشاكلهم ويحظى بنسبة مشاهدة عالية خاصة من السيدات. برامج قنوات CBC الجديدة

تردد قنوات CBC الجديد 2021