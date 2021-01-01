موعد امتحانات نصف العام 2021 في مصر والسعودية والإمارات والكويت

موعد امتحانات نصف العام، يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور عن توقيت انعقاد امتحانات نصف العام في مصر والسعودية والإمارات والكويت، وذلك حتى يستعد الطلاب للامتحانات ليستطيعوا تحقيق الدرجات النهائية وتحقيق الحلم الذي يسعون له، لذلك سنعرض لكم موعد امتحانات نصف العام لجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

موعد امتحانات نصف العام في مصر

في قرارٍ جديد ومفاجئ، ويأتي في ذات الوقت، استجابة لمطالب الأهالي وأولياء الأمور، قرر مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه أمس الخميس، تأجيل امتحانات نصف العام، لما بعد إجازات نصف العام، على أن تستمر الدراسة وعرض المناهج الدراسية، بنظام التعليم عن بعد، وذلك بدءًا من يوم السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

من جانبه، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن تكون امتحانات المرحلة الثانوية الأولى والثانية من المنزل، من خلال نظام التابلت.

كما وجه كذلك، بأن تتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، عقب نهاية إجازة منتصف العام، وذلك حال الاستقرار في أعداد الإصابات بالفيروس التاجي، أو يتم تأجيلها بشكل كامل إلى الفصل الدراسي الثاني.

ووجه السيسي أيضًا، بأن يتم استكمال الدراسة، ولمدة أسبوعين من المنزل، بدءًا من غدٍ السبت الموافق لـ2 يناير 2021.

كان المخطط سابقًا أن يتم إجراء امتحانات نصف العام، وفقًا للمراحل التعليمية المختلفة، وذلك على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية

امتحانات الصف الرابع الابتدائي سوف تبدأ من يوم 23 يناير لعام 2021.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي سوف تبدأ من يوم 23 يناير لعام 2021.

كما ستبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي أيضًا يوم 23 يناير لعام 2021.

المرحلة الإعدادية

ستبدأ امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية يوم السبت الموافق 23 يناير لعام 2021 لتنتهي يوم الخميس 4 فبراير لعام 2021.

وستبدأ إجازة نصف العام يوم 6 فبراير لعام 2021 وستنتهي يوم 18 فبراير لعام 2021.

وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير لعام 2021 وسينتهي يوم 17 يونيو لعام 2021.

المرحلة الثانوية

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي سيكون من خلال التابلت حسب النظام التعليمي الجديد حيث بدأت الامتحانات يوم 15 ديسمبر لعام 2020 وانتهت يوم 20 ديسمبر 2020.

موعد امتحانات نصف العام في السعودية

قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق نظام التعليم عن بعد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442/1443، وقد اقترب الفصل الدراسي الأول على الانتهاء، لذا قررت السلطات السعودية أن يتم إجراء الاختبارات عن بعد وذلك لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وعليه بدأت اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442/1443 يوم الأحد الموافق 5 من شهر جمادى الأول لعام 1442 واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 16 من شهر جمادى الأول 1442.

موعد امتحانات نصف العام في الإمارات

امتحانات الصفوف من الرابع إلى الثامن

من يوم 15 نوفمبر وحتى يوم 19 نوفمبر لعام 2020، وقد تم إجراء امتحانات مواد المجموعة B.

من يوم 22 نوفمبر 2020 وحتى يوم 9 ديسمبر 2020، وتم إجراء امتحانات باقي المواد الدراسية.

امتحانات الصف التاسع عام / تطبيقي / متقدم / نخبة

امتحانات مواد المجموعة B بدأت من يوم الأحد 22 نوفمبر وحتى يوم الخميس 26 نوفمبر 2020.

وامتحانات باقي المواد الدراسية تم إجرائها يوم الاحد 15 نوفمبر 2020 وحتى يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020.

امتحانات الصف العاشر عام / متقدم / نخبة / تطبيقي

امتحانات مواد المجموعة B بدأت من يوم الأحد 22 نوفمبر وحتى يوم الخميس 26 نوفمبر لعام 2020.

امتحانات باقي المواد الدراسية بدأت من يوم الأحد 15 نوفمبر لعام 2020 وحتى يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020.

امتحانات الصف الحادي عشر عام / متقدم / نخبة / تطبيقي

مواد المجموعة B بدأت من يوم الأحد 15 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 19 نوفمبر 2020.

باقي المواد الدراسية بدأت من يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر لعام 2020.

امتحانات الصف الثاني عشر عام / متقدم / نخبة / تطبيقي

تم إجراء امتحانات مواد المجموعة B من يوم الاحد الموافق 15 نوفمبر 2020 وحتى يوم 19 نوفمبر 2020.

وتم إجراء امتحانات باقي المواد الدراسية من يوم الاحد 22 نوفمبر 2020 وحتى يوم الاربعاء 9 ديسمبر 2020.

موعد امتحانات نصف العام في الكويت

امتحانات المرحلة المتوسطة ستكون بداية من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 وحتى يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

امتحانات المرحلة الثانوية ستبدأ من يوم الأحد الموافق 31 يناير 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 11 فبراير لعام 2021.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم موعد امتحانات نصف العام في مصر والسعودية والإمارات والكويت لجميع المراحل الدراسية بداية من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية.