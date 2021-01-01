بالصور.. إصابة طائرة بالرصاص في مطار بيروت

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، أن طائرة حديثة كانت متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أصيبت بالرصاص.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الرصاص الابتهاجي الطائش"، الذي أطلق ليل الخميس احتفالا بالعام الجديد، أدى إلى إصابة طائرة حديثة تعود لشركة طيران الشرق الأوسط كانت متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".
وأشارت إلى أن مهندسي الشركة تأكدوا من سلامة الطائرة اللبنانية قبيل إقلاعها من المطار صباح الجمعة.
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