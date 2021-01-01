نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك عبد الله الثاني يفوز بلقب شخصية العام 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بلقب شخصية العام 2020، وفق استطلاع آراء متابعي قناة RT.

وحصل الملك الأردني على (6509430) صوتا، ما يشكل 52.4% من إجمالي الأصوات الذي بلغ 12490331.

واحتل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد المركز الثاني بفارق ضئيل عن المتصدر، حاصدا 44.8% من الأصوات.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بواقع 1.3% من أصوات المشاركين في الاستطلاع الذي بدأ في السابع من ديسمبر 2020 وانتهى منتصف ليلة 31 منه بتوقيت موسكو.