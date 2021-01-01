نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورصة نيويورك تبدأ إلغاء إدراج 3 شركات اتصالات صينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت بورصة نيويورك عملية إلغاء إدراج أوراق مالية لـ3 شركات اتصالات صينية بعد أن حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي القيام باستثمارات أمريكية بشركات صينية يملكها الجيش.

وقالت بورصة نيويورك إن جهات الإصدار، "تشاينا تليكوم كوربوريشن ليمتد" و"تشاينا موبايل ليمتد" و"تشاينا يونيكوم ليمتد"، لم تعد مناسبة للإدراج إذ أن أمرا تنفيذيا يحظر أي تعاملات في أوراق مالية "مصممة لتوفير انكشاف استثماري على أوراق مالية مماثلة، لأي شركة عسكرية شيوعية صينية، من جانب أي شخص أمريكي".

وأثر الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في نوفمبر الماضي على بعض كبرى الشركات الصينية.

ودانت الصين ذلك الحظر، وقال مديرو صناديق إنه قد يفيد المستثمرين غير الأمريكيين القادرين على شراء الأسهم.

وقالت بورصة نيويورك إنها ستعلق التداول على الأسهم إما في السابع أو الحادي عشر من يناير، ومن حق جهات الإصدار مراجعة القرار. وشركات الاتصالات التي حددتها بورصة نيويورك مدرجة أيضا في هونغ كونغ.