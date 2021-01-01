"الرصاص العشوائي" في لبنان.. قتيلة وإصابة 4 طائرات

ذكرت مصادر لـ"دوت الخليج"، الجمعة، أن "الرصاص العشوائي"، الذي أطلق ليل الخميس احتفالا بالعام الجديد 2021، تسبب في مقتل لاجئة سورية وإصابة 4 طائرات.

وأصاب "الرصاص العشوائي" لاجئة سورية في مخيم الطيبة في البقاع، مما أدى إلى وفاتها. كما تسبب "الرصاص العشوائي" في إصابة 4 طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، مما دفع الشركة إلى سحبها من الخدمة لإصلاحها. وفي وقت سابق، أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الرصاص الابتهاجي الطائش"، الذي أطلق ليل الخميس احتفالا بالعام الجديد، أدى إلى إصابة طائرة حديثة تعود لشركة طيران الشرق الأوسط كانت متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

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