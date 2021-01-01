تنقيب مصري جديد في البحر المتوسط.. والهدف 17 بئرا

أعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة، أن الوزير طارق الملا وقع 9 اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق وغرب البحر المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر مع 6 شركات عالمية ومصرية بحد أدنى للاستثمار يزيد عن مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقات تستهدف حفر 17 بئرا استكشافية جديدة في مناطق الامتياز.

وتشمل الشركات التي جرى توقيع الاتفاقات معها إكسون موبيل وشيفرون وثروة للبترول المصرية وبى.بى وتوتال وشركاء لها هم شلوكوفبيك الكويتية وثروة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "إيني "الإيطالية المتخصصة في التنقيب والطاقة اكتشاف بئر نفطي جديد في الصحراء الغربية في مصر.

ونشرت الشركة بيانا على موقعها الإلكتروني قالت فيه عن البئر المكتشف حديثا سيزيد الطاقة الإنتاجية في منطقة "امتياز مليحة" 10 آلاف برميل نفط يوميا.

وجرى الوصول إلى الاكتشاف الجديد من خلال البئر "أرساديا 9"، الذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب الحقل "أرساديا"، الذي بدأ الإنتاج بالفعل، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 5500 برميل نفط يوميا.

وقالت الشركة إن التنفيذ الناجح لاستراتيجية التنقيب في الصحراء الغربية عبر مبادرة "أغيبا"، المشروع المشترك بين الشركة وهيئة البترول المصرية، يعزز من قيمة هذه الموارد بصورة سريعة.

وتملك "إيني" من خلال إحدى أذرعها، شركة "ليوك" حصة في الحقل تبلغ 38 بالمئة، وتملك شركة أخرى هي "لوك أويل 12 بالمئة، بينما تبلغ حصة هيئة البترول المصرية 50 بالمئة.

وكانت الشركة أعلنت، الصيف الماضي، كشفا نفطيا ممثلا في الحقل، وبدأ الحقل في الإنتاج منتصف عام 2019، وتبلغ طاقته الإجمالي حاليا 12 ألف برميل نفط يوميا.

وتعمل شركة "إيني" الإيطالية في مصر منذ عام 1954، حتى أصبحت المنتج الرئيسي هناك، ويبلغ إنتاج الشركة الحالي من الهيدروكربونات هناك حوالى 320 ألف برميل يوميا.