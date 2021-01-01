"كورونا المتحور" يفاجئ الأميركيين.. موجود منذ العام الماضي

وجدت دراسة حديثة أن سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا "توجد ربما في الولايات المتحدة منذ أكتوبر"، حسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأوضح المصدر أن خبراء قاموا بإعادة تحليل أكثر من مليوني اختبار لكورونا أجريت في الولايات المتحدة، مضيفا "ووجدوا أن الطفرة الجديدة موجودة ربما في أميركا منذ أكتوبر وانتشرت بالفعل على نطاق واسع".

ويعكف حاليا الخبراء على التأكد من أن تسلسل الجينوم الخاص بالطفرة الجديدة هو نفسه الموجدود حاليا في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع ظهور النتائج في غضون أيام قليلة، للجواب على الأسئلة التي أثيرت حول مكان ظهور السلالة الجديدة.

وذكرت تقارير إخبارية، في وقت سابق، أن الطفرة الجديدة ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أنه جرى العثور عليها أيضا في أكثر من 17 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية وإسبانيا وأستراليا وكندا.

وقال رئيس معهد صحي في ولاية كاليفورنيا، إريك توبول: "لن يكون الأمر مفاجئا.. قد تكون السلالة الجديدة موجودة هنا منذ فترة، لكننا لن نكتشفها إلا بعد البحث عنها".

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أعلن في 14 ديسمبر عن وجود طفرة جديدة لكورونا، مضيفا: "هذا الفيروس المتحور الجديد مقلق للغاية لأنه أكثر قابلية للانتقال والانتشار".