رابط تسجيل روضة نظام نور اليكترونيًا

تسجيل روضة نظام نور إليكترونيًا مع الشروط الجديدة، مؤخرًا قد تم إصدار نظام نور التابع لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وهذا لكي يتم مواكبة هذا التطور الحادث في البلاد في مجال التكنولوجيا والإنترنت، كما أن هذا التطوير يقوم بإتباع أحدث طرق التدريس، وهذا بعد أن حدثت جائحة كورونا في العالم أجمع وذلك منذ أوائل شهر يناير الماضي في عام 2020 في مدينة وهان الصينية إلى أن وصلت إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وبعدها قد تم تحويل التعليم عبر الإنترنت.

خدمات نظام نور

بعد أن وصلت جائحة كورونا إلى بلاد المملكة العربية السعودية وتم فرض عملية الإغلاق الكلي لجميع الجامعات والمدارس وتم تحويل عملية التحويل عملية التدريس إلى الإنترنت بدلًا من النزول إلى المدارس والجامعات، لذلك قد تم إنشاء منصة نور لكي تكون حلقة الوصل بين الطالب والمعلم وولي الأمر، يقوم نظام نور بتقديم العديد من الخدمات منها ما يلي:

يتم عرض جميع النتائج الخاصة بالطلاب في نظام نور إلكترونيًا لجميع المراحل التعليمية.

أمكن نظام نور ولي الأمر من المتابعة الدورية لسير جميع الأبناء في العملية التعليمية.

منصة نور تكون بمثابة حلقة الوصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب.

يمكن أن يتم تسجيل طلاب الصف الأول إلكترونيًا من خلال نظام نور.

يتم تسجيل طلاب الروضة في نظام نور إلكترونيًا.

يمكن للطلاب دراسة جميع مناهجهم عبر منصة نور حيث أنه يتم رفع جميع المحتوى التعليمي الخاص بجميع الصفوف التعليمية.

تسجيل روضة نظام نور

يمكن أن يتم تسجيل طلاب الروضة إلكترونيًا عبر نظام نور وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات التالية: