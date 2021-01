تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد 2021 On Time Sport HD، أحدي أهم القنوات الرياضية المفتوحة التي تذيع العديد من المباريات الدولية ومباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وجميع مباريات منتخب مصر، بالإضافة إلي بعض المباريات الأفريقية، كما تقدم مجموعة مميزة من البرامج الرياضية والتي يقودها العديد من نجوم الرياضة في مصر والوطن العربي، حيث مع بداية عام 2021 تزايد عمليات البحث نظراً لتعديل تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية، لذا نقدم لكم اليوم كيفية ضبط إشارة بث قناة on time sport على القمر الصناعي نايل سات، كما نقدم لكم عبر موقع ثقفني تردد قناة On time sport HD واهم البرامج التي تبثها القناة.

يمكن لمشاهدي القنوات الرياضية الراغبين في متابعة مباريات الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر ضبط التردد الجديد كالآتي:



القمر الصناعي نايل سات التردد 10835 معدل الترميز 27509 الاستقطاب أفقي

كما يمكنك التعرف أيضاً علي تردد قناة اون تايم سبورت 2 من خلال ضبط إشارة البث كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11449 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي مصحح الخطأ 5/3

حيث تأتي في مقدمة البرامج التي تبثها قنوات اون تايم سبورت الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات التالي:

ستاد مصر: الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير بالتعاون مع الإعلامي سيف زاهر.

الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير بالتعاون مع الإعلامي سيف زاهر. ملعب اون تايم سبورت: والمختص بتقديم استوديو تحليلي قبل وبعد المباريات والذي يستضيف باقة من ألمع نجوم الرياضة في مصر والوطن العربي مثل الكابتن حازم إمام والكابتن وليد صلاح الدين بالإضافة إلي الشيخ طه والعديد من النجوم الأخري.

كما تقدم القناة مجموعة أخري من البرامج الرياضية مثل (كل الملاعب، جمهور الثالثة، ملاعب الأبطال)