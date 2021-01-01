مقطوعة الضمان || لينك معرفة قيمة المساعدة المقطوعة عبر وزارة العمل 1442

مقطوعة الضمان الاجتماعي، يقوم الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بالبحث بصفة مستمرة عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وعن موعد صرفها، المساعدة المقطوعة أحد أهم أنظمة المملكة الحديثة في مساعدة جميع الأسر محدودة الدخل وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع السعودي، ورفع المستوي المستوي المعيشي لمن يعاني من مشاكل مادية، وقد وفرت وزارة التنمية الاجتماعية صرف المساعدة المقطوعة كأحد التطبيقات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي داخل المملكة 1442، وسوف نوضح لمتابعينا شروط صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، وموعد الصرف الخاص بالمساعدة المقطوعة.

أهم الشروط التي يجب توافراها للموافقة على صرف المساعدة المقطوعة

يجب أن يكون المستفيد من المقطوعة سعودي الجنسية.

يجب أن تكون بطاقة هوية المستفيد سارية الصلاحية.

يجب أن يقدم المستفيد من المقطوعة ما يثبت عد وجود دخل ثابت له.

يجب أن يقل دخل الراغب في الحصول على المساعدة المقطوعة عن 3000 ريال.

ألا يكون المستفيد من ضمن من المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي.

موعد صرف مقطوعة الضمان برقم الهوية

مقطوعة الضمان الاجتماعي، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التأخير في صرف المساعدة المقطوعة يرجع إلي الترتيب التي تقوم به وزارة العمل في وضع أولوية للأحق بصرف المساعدة المقطوعة ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وسيتم الصرف خلال أيام قليلة.

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التأخير في صرف المساعدة المقطوعة يرجع إلي الترتيب التي تقوم به وزارة العمل في وضع أولوية للأحق بصرف المساعدة المقطوعة ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وسيتم الصرف خلال أيام قليلة. ويستطيع الجميع الاستعلام عن مقطوعة الضمان من خلال البحث السريع على موقع وزارة العمل من خلال رقم الهوية، ومعرفة قيمة مقطوعة الضمان والموعد المحدد للصرف، وذلك للأسر ضعيفة الدخل فقط والأسر التي تتطابق بها الشروط.

طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

البحث عن مبالغ مقطوعة الضمان تم توفيره لجميع المواطنين المستفيدين من الصرف وذلك عبر موقع الوزارة الذي من خلاله يتم الاستعلام، ويتم الاستعلام من خلال الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية.

وفى حالة مواجهة أي مشكلة بالاستعلام يمكن إرسال رسالة إلى شكاوى موقع وزارة العمل عبر البريد الإلكتروني، ويتم الرد على المشكلة والعمل على حلها خلال فترة زمنية قصيرة من بداية التسجيل.

وقد صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الهدف الأساسي من صرف مقطوعة الضمان هو وصول الدعم النقدي لمن يستحق صرفه فعلياً، ولمن تتوافر فيه شروط صرف المساعدة المقطوعة وفق حالة كل أسرة علي حده ووفق الدخل الخاص بكل أسرة أيضاً، وأن أولوية الصرف تكون للمسجلين بالموقع أولاً، وقد أكدت الوزارة علي المواطنين أهمية التحلي بالصبر حتي الإعلان عن الأسماء المستفيدة.

طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة إلكترونياً

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأنه سيتم فتح التسجيل في المساعدة المقطوعة لجميع المستفيدين الجدد الراغبين في التسجيل والحصول علي معونة الضمان الاجتماعي، علي أن يتم التسجيل بشكل إلكتروني خلال الفترة القادمة، ويجب علي جميع المواطنين التسجيل والتقديم علي مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم الضغط علي تسجيل مستفيد جديد بمقطوعة الضمان الاجتماعي.

استثناءات مقطوعة الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم استثناء المرأة السعودية الأرملة وكذلك المرأة السعودية المطلقة من الشرط الخاص بالدخل الثابت، وذلك لجميع الراغبات اللاتي ترغبن في التسجيل والحصول علي المساعدة المقطوعة مرة كل عام من بداية التسجيل.