نظام فارس 1442 | رابط وطريقة التسجيل في برنامج الخدمة الذاتية

نظام فارس 1442 يعتبر بمثابة أحد أهم دلائل التطوير المهني والخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التعليم عن الرابط الجديد للتسجيل في برنامج الخدمة الذاتية إلكترونياً، حيث توفر هذه الخدمة إمكانية حصول المعلمين والعاملين بالوظائف التعليمية على الخدمات الإلكترونية وتقديم جميع طلباتهم وإدخال جميع الأنشطة التعليمية اللازمة، تقوم الوزارة أيضاً بإضافة الدورات التدريبية للمعلمين على الموقع الإلكتروني، لمعرفة الرابط وطريقة التسجيل تابع معنا.

نظام فارس 1442

تهتم وزارة التعليم بالمملكة بالتحديث الدائم في الخدمات المهنية التي توفرها، لذلك أعلنت عن رابط نظام فارس 1442 الجديد، يمكن للمعلمين والموظفين بالوزارة الدخول بكل سهولة إلى الموقع الإلكتروني والاستعلام عن هذه التحديثات، والرواتب، والدورات التدريبية الخاصة بهم.

يمكن أيضاً لمديري المدارس الدخول إلى الموقع ومعرفة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المعلمين والموظفين بكل سهولة، يقوم بعد ذلك بتلبية طلباتهم وإبداء الحلول اللازمة بجميع الطرق الممكنة.

الخدمة الذاتية

تعتبر بمثابة نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية ومجموعة من الخدمات التي توفرها وزارة التعليم، تقدم هذه الخدمات لجميع الموظفين من المعلمين، والإداريين، والعاملين، والمستخدمين.

يمكن لجميع الموظفين الحصول على الخدمة الذاتية وأخذ الموافقات اللازمة من أصحاب الصلاحية ذاتياً دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة، وتتبع صدور القرار عبر الموقع الإلكتروني، يمكنك التعرف على هذه الخدمات كالتالي:

الخدمات المتاحة للمدير:

يمكنه رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة. يمكنه طلب بدل لموظف. يمكنه إبلاغ غياب موظف. يمكنه الاستعلام عن الموظفين، وطلباتهم.

الخدمات المتاحة للموظف:

يمكنه التقديم على طلب إجازة. يمكنه الإبلاغ مباشرة بعد الإجازة. يمكنه تقديم طلب قع الإجازة في أي وقت. يمكنه تقديم طلب تمديد الإجازة. يمكنه تقديم طلب تعديل مدة الإجازة أو بداية الإجازة. يمكنه تقديم طلب إلغاء الإجازة. يمكنه تقديم طلبات البدلات. يمكنه تقديم طلب التقاعد. يمكنه الاستعلام عن كشف الرواتب. يمكنه الاستعلام عن البيانات الأساسية للموظف. يمكنه الاستعلام عن بيان السجل التاريخي للموظف. يمكنه الاستعلام عن بيان خارج الدوام. يمكنه الاستعلام عن بيان الانتدابات. يمكنه الاستعلام عن الطلبات المعلقة.

رقم نظام فارس

خصصت وزارة التعليم خدمة الرقم الموحد للدعم الفني ببرنامج الخدمة الذاتية، حيث تمكن جميع متلقي الخدمة الذاتية في نظام فارس من المعلمين ،والإداريين، والموظفين من الاتصال على رقم الدعم الفني 19996.

يمكن اللجوء للرقم الموحد عند مواجهة أي صعوبات أثناء استخدام الخدمات الإلكترونية، سوف تتلقى خدمة العملاء اتصالك وتقوم بحل مشكلتك على الفور.

يمكنك معرفة المزيد عن باقات stc للنت والمكالمات التي تقدمها سوا لعملائها، حتى يمكنك الاتصال بالرقم الموحد للدعم الفني وزيارة الموقع الإلكتروني عبر الإنترنت.

طريقة التسجيل في نظام فارس

إذا كنت من المشمولين بتلقي الخدمة الذاتية والموظفين بوزارة التعليم ولا تمتلك حساب، يمكنك معرفة خطوات وطريقة التسجيل في برنامج الخدمة الذاتية كالتالي:

رقم الهوية الخاص بك. الايبان الذي ينزل عليه الراتب. البريد الإلكتروني الخاص بك. رقم الهاتف الجوال حتى يتم إرسال رمز التفعيل على هاتفك. رمز التحقق كما هو موضح أمامك.

قم بالضغط على أيقونة “تسجيل”.

أما إذا كنت تمتلك حساب على منصة فارس، يمكنك اتباع الخطوات التالية للدخول إلى برنامج الخدمة الذاتية:

اسم المستخدم. رقم المرور الخاص بك. رمز التحقق كما هو موضح أمامك.

قم بالضغط على أيقونة”دخول”.

رابط تفعيل التحقق الثنائي

يتيح لجميع الموظفين بوزارة التعليم بعد إنشاء الحساب الخاص بهم على منصة فارس الدخول إلى رابط تفعيل التحقق الثنائي، وتفعيل الحساب والاستفادة من خدمات نظام فارس وبرنامج الخدمة الذاتية.

تعديل بياناتي في نظام فارس

يجب على جميع الموظفين في وزارة التعليم من المعلمين والإداريين والعمال معرفة كيفية تعديل البيانات بحسابهم الخاص على منصة فارس، يمكنك معرفة طريقة تعديل البيانات كالتالي:

اسم المستخدم. كلمة المرور الخاصة بك.

قم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

قم بالضغط على “صحة بياناتي”.

انقر على أيقونة “بياناتي الشخصية”، قم بإدخال البيانات التالية:

رقم الهاتف. البريد الإلكتروني الخاص بك. محل الإقامة.