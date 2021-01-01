أخبار اليمن : خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على 3 محافظات

دوت الخليج -

خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على 3 محافظات

واصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 14 غارة على أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على 3 محافظاتواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 14 غارة على أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 167 خرقاً من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية وكيلو16 وغارة لطيران تجسسي على الدريهمي. وتضمنت الخروقات 42 خرقاً بقصف مدفعي و99 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية جديدة في مزارع المواطنين وسط منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مطار صنعاء الدولي. كما شن غارتين على وادي رجام بمديرية بني حشيش وسبع غارات على منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان محافظة صنعاء. وأفاد المصدر بأن الطيران شن أربع غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب.

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