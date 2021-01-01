أخبار اليمن : شديد البرودة في هذه المحافظات.. الأرصاد يكشف طقس الجمعة

شديد البرودة في هذه المحافظات.. الأرصاد يكشف طقس الجمعةأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تاثيرات الكتلة الهوائية الباردة مازالت تصل إلى أجزاء واسعة من المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن يكون الطقس بارد وجاف أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع.

وذكر أن الطقس سيكون بارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وكذلك على المناطق الصحراوية.

كما توقع المركز أن تشتد الرياح وستعمل على اضطراب البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

ونبه المركز المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد.

وحث المزارعين ومربيي الثروة الحيوانية، على حماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم.

ونبه المركز أيضاً ربابنة السفن وخاصة الصغيرة منها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 4.1 في عمران، 4.5 في ذمار، 5.8 في صنعاء، 8.5 في إب، 9.4 في حجة، 9.5 في السدة، و 10.2 في عتق.