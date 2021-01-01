الاستعلام عن تأشيرة جديدة وصلاحيتها عبر موقع إنجاز للتأشيرات السعودية الجديدة

موقع إنجاز للتأشيرات السعودية الجديدة هو أحد أهم المواقع التي يتلقى استعلامات يومياً من جميع المواطنين وأصحاب الأعمال والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم موقع إنجاز خدمات استعلامية لجميع المواطنين مجاناً دون الذهاب الي مقرات العمل التابعة للمنصة، فهناك العديد من التأشيرات التي يتم الاستعلام عنها يومياً من قبل فئة كبيرة من المواطنين مثل تأشيرات الاستقدام وتأشيرات مد فترة زمنية أخري وغيرها من التأشيرات المتداولة يومياً من قبل الأفراد الذين يرتبطون بأعمال مختلفة داخل المملكة، ويتم تقديم خدمات موقع إنجاز بشكل إلكتروني سريع من خلال الاستعلام عن تأشيرة جديدة برقم الطلب الخاص بكل شخص أو من خلال رقم الهوية الوطنية أو برقم الإقامة، حيث يسهل الاستعلام عن تأشيرة جديدة من خلال موقع إنجاز للتأشيرات السعودية.موقع إنجاز للتأشيرات السعودية الجديدة عام 1442
موقع إنجاز للتأشيرات السعودية الجديدة هو أحد المواقع الإلكترونية التي توفرها وزارة الخارجية السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، من أجل الاستعلام عن خدمات التأشيرات السعودية المختلفة والتي يستعلم عنها الكثير من الأفراد يومياً وخاصة لأصحاب الشركات ولأصحاب الأعمال والهيئات والمؤسسات المختلفة داخل المملكة.
ومن التأشيرات التي يتم الاستعلام عنها، الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية، الاستعلام عن تأشيرة الاستقدام، الاستعلام عن تأشيرة العمرة، الاستعلام عن تأشيرات العمل الخاصة بموظفي البعثات الدبلوماسية داخل وخارج المملكة، الاستعلام عن تأشيرة الحج وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تتم عبر موقع إنجاز للتأشيرات دون الذهاب خصيصاً الي مقر القنصلية أو مقر وزارة الخارجية السعودية.الاستعلام عن تأشيرة جديدة برقم الطلب عبر موقع إنجاز
يعد الاستعلام عن تأشيرة سعودية جديدة عبر موقع إنجاز للتأشيرات السعودية من الأمور السهلة والمتاحة مجاناً لجميع المواطنين، وتعدد طرق الاستعلام عن أي تأشيرة يرغب بها كل فرد في الاستعلام عنها، ويتم الاستعلام عن تأشيرة سعودية جديدة برقم الطلب بالخطوات التالية:
- الدخول علي موقع إنجاز السعودي الإلكتروني.
- ثم يتم الولوج الي الخدمات الإلكترونية بالموقع من خلال قائمة الخدمات.
- اختيار خدمة الاستعلام عن تأشيرة سعودية جديدة.
- إدراج رقم الطلب الخاص بالتأشيرة في المكان المحدد له، ثم الضغط علي استعلام.
منصة إنجاز لخدمة التأشيرات الإلكترونية توفر العديد من الاستعلامات التي تناسب كل فرد ومنها خدمة الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر، ويتم الاستعلام كالتالي:
- الدخول إلكترونياً من أي جوال أو جهاز إلكتروني علي موقع إنجاز.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة الاستعلام عن تأشيرة جديدة برقم جواز السفر.
- يتم تحديد جنسية المستعلم ونوع التأشيرة التي يبحث عنها كل شخص.
- الضغط علي استعلام.
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