تحميل تطبيق مستشفى خالد الجامعي في السعودية بالخطوات للأندرويد والايفون

مستشفى خالد الجامعي ، يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحميل تطبيق مستشفى الملك خالد الجامعي التي وفرته المستشفى للمواطنين في المملكة العربية السعودية، لكي يحصلوا على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المستشفى مثل حجز موعد للكشف، ومعرفة نتيجة التحاليل الطبية بكل سهوله بدون الذهاب إلى مقر المستشفى وهذا توفيرا للوقت والجهد، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة تحميل تطبيق المستشفى في السعودية على أجهزة الاندرويد والأيفون، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مستشفى خالد الجامعي

تعتبر المستشفى من أكبر وأهم المستشفيات الموجودة في المملكة العربية السعودية لما تقدمة من خدمات متعددة للمواطنين في المملكة، ويوجد بداخلها الكثير من العيادات الخارجية، وتوفير الخدمات الإشعاعية والجراحية والصيدلية، وتوفير الرعاية الصحية المنزلية، كما يوجد بها مبني كامل للتخدير، كما أنه توفر تطبيق إلكتروني sihi لمساعدة المواطنين والمرضي في الحصول على الخدمات الطبية والاستعلام عن التقارير الطبية للمرضي، وتوفر المستشفى خدمات الرعاية الصحية في الكثير من التخصصات مثل :

تخصص الطب الباطني . تخصص طب الأطفال . تخصص أمراض القلب . تخصص الجراحة . تخصص أمراض النساء والولادة . تخصص العناية الحرجة . تخصص طب العظام . تخصص التخدير . تخصص طب الطوارئ . تخصص طب الأسرة . تخصص أمراض الجلدية . تخصص الطب النفسي . تخصص الأشعة . تخصص طب الأسنان وأمراض اللثة . تخصص التأهيل الطبي . تخصص الرعاية الأولية . تخصص طب المختبرات . تخصص علم الأمراض . تخصص الطب المهني .

طريقة تحميل تطبيق المستشفى على أجهزة الأندرويد والأيفون

توفر المستشفى التابعة ل مستشفى الملك سعود الجامعي تطبيق إلكتروني، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المملكة العربية السعودية لتوفر عليهم الوقت والجهد بدون الذهاب إلى مقر المستشفى وهذه هي روابط تحميل التطبيق على أجهزة الأندرويد والأيفون :

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة تحميل تطبيق مستشفى خالد الجامعي في السعودية على أجهزة الاندرويد والايفون للحصول على الخدمات المقدمة من المستشفى بشكل إلكتروني .