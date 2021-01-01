طريقة شحن ببجي بالأف الشدات مجانا على الجوال عن طريق ID بهذه الخطوات

شحن ببجي ، يتوفر من لعبة ببجي نسختين وهما النسخة العادية ونسخة ببجي موبايل لايت، وهي من أشهر الألعاب الإلكترونية التي حققت نجاح باهر في وقت قياسي وأحبها ملايين الأشخاص حول العالم من محبي الإلعاب الإلكترونية التي تدور إحداثها حول التشويق والإثارة، حيث توفر اللعبة إمكانية اللعب الفردي أو الجماعي، ويمكنك تحميل لعبة ببجي على الكمبيوتر والجوال الأيفون من متجر التطبيقات ابل ستور، والاندرويد من متجر التطبيقات جوجل بلاي، كما أنه يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة الحصول على الأف الشدات والهدايا مجانا والتي سوف نعرفكم عليها اليوم من خلال هذا المقال، وسوف يكون من السهل عليكم شحن ببجي بالأف الشدات المجانية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

خطوات شحن ببجي بالأف الشدات المجانية على الجوال

يوجد أكثر من موقع شراء شدات ببجي عن طريق الأي دي ( ID )، او عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بك المربوط باللعبة، يمكنكم من خلالها الحصول على الأف الشدات بكل سهوله عن طريق هذه الخطوات :

أولا يجب عليكم القيام بتسجيل الدخول على موقع شدات ببجي الرئيسي عن طريق الأنترنت .

ثم قم باختيار البلد التي تعيش فيها .

ثم أنقر على زر الانطلاق .

ثم قم باختيار عدد الشدات التي تريد شراؤها .

أكتب معرف الاي دي بطريقة صحيحه، أو عن طريق البيد الإلكتروني المربوط باللعبة .

أختر الطريقة التي تناسبك في السداد .

ثم أنقر على زر الدفع الموجود في أسفل الصفحة .

ولكي تتعرف على عدد الشدات التي تمتلكها، يجب عليك تفعيل لعبة ببجي .

اسعار شدات ببجي عن طريق ID

بعد تحميل لعبة ببجي يمكنك شحن الأف الشدات المجانية على الجوال عن طريق الأي دي من خلال المواقع التي توفر ذلك وسوف نعرفكم على أسعار الشدات فهي كالأتي :

عدد 60 شدة ونضيف لهم 3 شدات، بسعر 3.69 ريال سعودي .

عدد 300 شدة ونضيف لهم 40 شدة، بسعر 17.99 ريال سعودي .

عدد 600 شدة ونضيف لهم 90 شدة، بسعر 36.99 ريال سعودي .

عدد 1.500 شدة ونضيف لهم 375 شدة، فيكون سعرهم 89.99 ريال سعودي .

عدد 3000 شدة ونضيف لهم 1000 شدة، فيكون سعرهم 184.99 ريال سعودي .

عدد 6000 شدة ونضيف لهم 2400 شدة، فيكون سعرهم 369.99 ريال سعودي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة شحن ببجي بالأف الشدات المجانية عن طريق الأي دي أو عن طريق البريد الإلكتروني المربوط باللعبة .