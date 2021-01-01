رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وتوقع صرف المقطوعة

المساعدة المقطوعة هي أحد أهم البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من المستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف المساعدة المقطوعة من آن لآخر والقيام بإيداعها في حسابات المستفيدين البنكية.

المساعدة المقطوعة

ويتم صرف المساعدة المقطوعة بشكل دوري إلى المسجلين في البرنامج، وفقاً لعدد من الشروط، حيث يتم صرف المساعدة المقطوعة إلى المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض، ومن محدودي الدخل من أجل مساعدتهم في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

ويتساءل البعض عن موعد صرف المساعدة المقطوعة إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تقم بالاعلان بعد عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، حيث لم تحدد الوزارة موعد لصرف الدعم المقدم لمستفيدي برنامج المساعدة المقطوعة، الأمر الذي جعل العديد من المستفيدين يستعلم من آن لآخر من أجل معرفة موعد الصرف القادم له.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ومن أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وموعد صرف المساعدة المقطوعة فكل ماعليكم هو القيام بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر زيارة hrsd.gov.sa، والذي يمكن كافة المستفيدين من المساعدة المقطوعة من معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة، وذلك من خلال كتابة الرقم المدني الخاص بالمستخدم ورمز التحقق من أجل عرض كافة البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة، وعن حالة الطلب للمتقدمين للاستفادة من برنامج المساعدة المقطوعة.

الفئات المستحقة لصرف المساعدة المقطوعة

وتستفيد العديد من الفئات من صرف المساعدة المقطوعة، حي تحاول وزارة الموارد البشرية من خلال برنامج المساعدة المقطوعة أن تقدم لهذه الفئات يد العون من أجل توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، ومن هذه الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة هي:

الأرامل. المطلقات. أسر السجناء. أصحاب الدخل المنخفض. الأيتام.

رقم المساعدة المقطوعة

ومن أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وكافة مايتعلق بالمساعدة المقطوعة، فيمكن للمستفيدين أن يقوموا بالاتصال برقم المساعدة المقطوعة من خلال الهاتف وهو 8001222777، حيث يمكن من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية تقديم كافة الاستفسارات المتعلقة نحو المساعدة المقطوعة، ويتم التحدث بشكل مباشر مع أحد ممثلي خدمة العملاء، حيث يقوم المستفيد بالتحدث إليه بشكل رسمي، وإعطائه البيانات التي يطلبها منه ممثل خدمة العملاء، من أجل التمكن من معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة، وقيمة الدعم المقدم من برنامج المساعدة المقطوعة للمستفيد.