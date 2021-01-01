تردد قناة مدرستنا التعليمية 1 و2 على نايل سات ومنصات بنك المعرفة

تردد قناة مدرستنا التعليمية على القمر الصناعي نايل سات، والتي تعد من أهم القنوات التعليمية الجديدة التي يبحث عنها الأسر المصرية من أجل متابعة أبنائهم الدروس التعليمية التي تبث على مدار الساعة، ولا سيما بعد القرارات الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول والاعتماد الكلي علي متابعة الدروس التعليمية على قناة مدرستنا 1 وقناة مدرستنا 2، وحرصاً من موقعكم ثقفني علي أهمية القناة التعليمية الجديدة نوضح لكم من خلال هذا المقال كيفية ضبط إشارة بثت قناة مدرستنا 1 و2.

أوضح معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوفي أنه وفقاً إلي القرارات الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء بشأن إغلاق المدارس نوجه عناية الأسر المصرية أنه أبدا من الثاني من شهر يناير 2021 سيتم بث جميع الحصص الدراسية لجميع المراحل التعليمية علي قناة مدرستنا التعليمية 1 وقناة مدرستنا 2 بالإضافة إلي منصات بنك المعرفة، وفقا إلي ذلك يجب على جميع الأسر المصرية ضبط إشارة البث الحي للقناة لكي يستطيعوا متابعة دروس أولادهم عبر القناة.



تتمكن جميع الأسر ضبط إشارة بثت قناة مدرستنا التعليمية 1 من خلال ضبط التردد الجديد للقناة كالآتي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12206 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معدل تصحيح الخطأ 4/3

كما يمكنك أيضاً بث قناة مدرستنا 2 على القمر الصناعي نايل سات من خلال وضع التردد كالآتي

القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 التردد 12203 الاستقطاب عمودي مصحح الخطأ 4/3

اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من المنصات التعليمية التي يتيسر علي الطلاب والطالبات إستكمال المنظومة التعليمية الجديدة عن بعد ومن أهم تلك المنصات بنك المعرفة، والعديد من المنصات التعليمية التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير خلال الساعات القادمة.