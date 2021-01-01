أخبار اليمن : حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا لعام 2020

حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا لعام 2020بلغ اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم لعام 2020، 81475053، أما إجمالي حالات الوفاة فهو 1798050.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني أن أكبر عدد من الإصابات سجل في الأمركيتن وبلغ 35393389، تليها على التوالي كل من: أوروبا 26225728، جنوب شرق آسيا 11961922، منطقة الشرق الأوسط 4910107، إفريقيا 1895467 وأخيرا دول غرب المحيط الهادئ 1087695.

أما الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات فأولها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي بلغ 19346790، الهند 10266674، البرازيل 7563551، روسيا 3159297، فرنسا 2556708، المملكة المتحدة 243892، إيطاليا 2083689، إسبانيا 1893502، ألمانيا 1719737، كولومبيا 1614822، الأرجنتين 1602163 وأخيرا المكسيك 1401529.