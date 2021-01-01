جدة - نرمين السيد - شدد مسؤول عسكرى فى الجيش الوطنى الليبى، اليوم الجمعة، على رفضه مقترح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بنشر قوات مراقبة دولية فى ليبيا لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف إطلاق النار الدائم فى البلاد.





وفى حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، قال المسؤول العسكرى الليبى إن المقترح يعتبر تدخلاً مرفوضًا فى ليبيا. كما أكد المسؤول الليبى، قدرة الجيش على استعادة الاستقرار، لافتًا إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تبذل جهودًا كبيرة لتفعيل قراراتها على الأرض، بما يضمن وقف القتال بشكل دائم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الليبى يرفض نشر قوات مراقبة دولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.