مصرع 25 مدنيًا على الأقل فى هجوم شرق الكونغو

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "فرانس برس" الإخبارية، قال دونات كيبوانا، المسؤول عن إقليم بينى: "رصدنا بالأمس مرور أعضاء من مجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وأثناء ملاحقتهم، عثر الجيش على 25 جثة على الأقل لمدنيين فى حقولهم ليلة رأس السنة".

فيما أكدت مصادر محلية أخرى، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الهجوم، وأنها "لا تقل عن ثلاثين قتيلاً".