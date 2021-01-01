روسيا تتخطى 27 ألف إصابة و500 وفاة يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 27.039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 5.907 إصابة فى العاصمة موسكو وحدها، ما يرفع حصيلة إصابات الوباء فى البلاد إلى 3 ملايين و186 ألفًا و336 إصابة مؤكدة.





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