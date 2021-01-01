كورونا يوقع 1.8 مليون وفاة و83.5 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 83.474.767 مليون إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت العالمى، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





كما أكدت البيانات المجمعة ارفاع حصيلة وفيات الجائحة حول العالم إلى 1.818.760 مليون. ومازالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، تليها الهند، والبرازيل، وروسيا، وفرنسا، والمكسيك، وبريطانيا.

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