مجددًا.. أردوغان يرفع أسعار الوقود والكهرباء فى تركيا

جدة - نرمين السيد - كشفت وكالة الأنباء الرسمية التركية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع جديد فى أسعار الغاز الطبيعى للوحدات السكنية والتجارية ومحطات الكهرباء فى تركيا، بواقع 1%، وذلك اعتبارًا من اليوم 1 يناير.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أكدت الوكالة التركية ارتفاع أسعار الوقود بمقدار 6%، مستشهدة بقرار هيئة تنظيم سوق الطاقة. وكان وزير الطاقة والموارد فى حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، فاتح دونماز، اعترف أثناء استجوابه فى البرلمان، الشهر الماضى، بمعاناة نصف مليون تركى يعيشون فى الظلام، مرجعًا الأمر إلى أنهم يتحملون ديونا لدى المؤسسات الحكومية نتيجة لعدم قدرتهم على سداد فواتير الكهرباء والغاز.

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