ألمانيا تقترب من 23 ألف إصابة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، تسجيل 22.924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات بالوباء فى البلاد إلى 1.742.661 مليون إصابة مؤكدة.





كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة تسجيل 22924 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي فيها إلى 1.742.661 مليون. وبحسب بيانات المعهد، سجلت ألمانيا 553 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات جراء الجائحة فى البلاد إلى 33.624.

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