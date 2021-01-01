جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة إصابات كورونا فى الولايات المتحدة إلى 19.943.695 إصابة مؤكدة حتى الساعات الأخيرة من عام 2020، إضافة إلى 345.271 ألف وفاة جراء الإصابة بالوباء، حسبما أكدت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز .





وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 227.769 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 3.426 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى، حسبما نقلت وكالة "إفى" الإسبانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تودع 2020 بـ345 ألف وفاة و20 مليون إصابة بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.