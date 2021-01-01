تذمر وانقلاب بين مرتزقة أردوغان فى ليبيا بعد تأخر الرواتب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز عربية"، قالت مصادر عسكرية وإعلامية إن عشرات المرتزقة السوريين تظاهروا داخل كلية الشرطة فى طرابلس، احتجاجًا على تأخر رواتبهم.

كما أشار أحد المصادر فى فيديو مسرب من معسكر الكلية، إلى أن "أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر"، لافتًا إلى أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالى 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.

وانتهجت تركيا التدخل فى الشأن الداخلى الليبى، حيث نقلت أنقرة الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا ـ غالبيتهم من السوريين ـ فى إصرار على التدخل العسكرى فى الأراضى الليبية وزعزعة استقرارها، وسط أزمة سياسية عميقة ضربت بالبلد الإفريقى.

وجلبت أنقرة آلاف المرتزقة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، لمحاربة الجيش الوطنى الليبى غربى البلاد على وجه الخصوص. كما رفض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دعوات إقليمية ودولية لوقف تدخلاته السافرة فى ليبيا، سواء بإرسال أسلحة وعتاد أو مستشارين عسكريين أتراك ومرتزقة أجانب.

فيما أعلن قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر، قبل أيام، أن قواته "تستعد لطرد المحتل بالإيمان والإرادة والسلاح"، فى إشارة إلى القوات العاملة لحساب تركيا، المتمركزة فى مصراتة وطرابلس.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة، ستيفانى وليامز، قدرت عدد القوات الأجنبية والمرتزقة فى ليبيا بـ20 ألفا، محذرة من أن هذا الأمر "انتهاك صارخ للسيادة الليبية".

بينما تستمر الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة الحرب فى ليبيا، وسط آمال بخروج المسلحين الأجانب، وفقا لاقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذى دعا كل الدول إلى التقيد بحظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وفي رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، طلب الأمين العام تشكيل مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.