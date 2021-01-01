فصيل تركى يتبنى تفجير قاعدة للقوات الروسية فى ريف الرقة

جدة - نرمين السيد - أعلن تنظيم حراس الدين الجهادى" المدعوم من تركيا، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن تفجير آلية مفخخة قرب القاعدة الروسية فى تل السمن بريف الرقة الشمالى، ما أدى إلى سقوط جرحى من القوات الروسية الذين أصيبوا بشظايا.





وبحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان، يعد التفجير الأول من نوعه فى شمال شرق سوريا، موضحًا أن رجلين اثنين قاما بركن الآلية المفخخة عند القاعدة الروسية، قبل أن يطلقا النار باتجاه القاعدة ويفرا هاربين بعدها، ثم قاما بتفجير المفخخة. وقال بيان للمرصد السورى إنه "رصد عند منتصف ليل الخميس – الجمعة، انفجارا ضرب منطقة تل السمن بريف الرقة الشمالى، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتتواجد فيها قوات النظام والروس، ناجم عن انفجار بسيارة عند القاعدة الروسية هناك". وأشار بيان المرصد إلى أن الانفجار أدى لأضرار مادية، وأن تنظيم "حراس الدين الجهادى" الذى ينشط شمال غرب سوريا، تبنى التفجير.

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