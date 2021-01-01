بعد توسل أردوغان.. إسرائيل تتجه بحذر نحو تحسين العلاقات مع تركيا

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الجمعة أن إسرائيل تتجة بحذر نحو تحسين العلاقات مع تركيا وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علنًا، أنه يريد تحسين العلاقات مع إسرائيل ونقلها إلى موقع أفضل.

ووفقًا لموقع "أكسيوس" فأن الحكومة الإسرائيلية قررت البدء باتصالات غير رسمية مع تركيا من أجل تحديد ما إذا كانت نواياه صادقة.

وبدأت العلاقات بين إسرائيل وتركيا، اللتين كانتا حليفتين مقربتين، في التدهور في عام 2008، ودخلت في حالة أزمة مستمرة.

وأرسلت تركيا إشارات واضحة إلى إسرائيل، من أجل موافقة تل ابيب على إعادة العلاقات مع أنقرة.

وقال أردوغان إن تركيا تحافظ على علاقاتها مع إسرائيل من خلال القنوات الاستخباراتية، وأكد: "لدينا بعض الصعوبات مع الأشخاص في القمة".

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده لا تستطيع قبول السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، لكنه أضاف: "قلوبنا ترغب في أن نتمكن من نقل علاقاتنا معهم إلى نقطة أفضل!".

وبحسب الموقع الأمريكي مازالت الحكومة الإسرائيلية غير متأكدة من كيفية قراءة الإشارات القادمة من تركيا، لكن وزير الخارجية جابي أشكينازي، قرر عقد اجتماع بشأن هذه المسألة بعد تصريحات أردوغان، وحضر الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء في وزارة الخارجية مسؤولون كبار من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات "الموساد".