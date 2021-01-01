إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وبالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الجمعة/ مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل "الشرفة" بقرية دير جرير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بمناسبة الذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المئات من الفلسطينيين شاركوا في مسيرة احتجاجية دعت إليها حركة "فتح"، خرجت من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في منطقة جبل الشرفة، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية.
وأشارت إلى أن هذه المنطقة مستهدفة من قبل المستوطنين منذ سنوات، حيث يقومون برعي أغناهم في مزروعات القرية، الأمر الذي يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.
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