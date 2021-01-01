فى السعودية.. بدء صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة

يبدأ اليوم الجمعة، تنفيذ قرار صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة فى السعودية، تزامنا مع بعد العمل بالميزانية العامة للدولة للعام المالي (1442هـ – 1443هـ) 2021م، التي أقرها مجلس الوزراء .

ووفقا لموقع صدي الإخباري، كان آخر تعديل يتعلق بموعد صرف العلاوة قد صدر من مجلس الوزراء ضمن قراره رقم (633) في 17/ 10/ 1441هـ القاضي بالموافقة على تعديل 6 مواد في نظام الخدمة المدنية.

وتضمن القرار تعديل المادة 17: “يُمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية”.