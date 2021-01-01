مبتكر لقاح كورونا يحذر من وجود فجوة في إمداد الدول باللقاحات

أعلن أوجور شاهين، أحد العلماء الذين طوروا لقاح فايزر ضد كورونا، والمدير التفنيذي لشركة "بيونتيك" الألمانية، أن شركته تعمل بشكل مكثف مع شركة "فايزر" لزيادة إنتاج لقاحهما المشترك المضاد لفيروس كورونا، لكنه حذر من أنه ستكون هناك فجوات في إمدادات اللقاح حتى يتم طرح لقاحات أخرى.

وقال شاهين، في مقابلة مع مجلة "شبيجل" الأسبوعية الألمانية: "في الوقت الحالي لا يبدو الأمر جيدًا.. هناك فجوة تظهر بسبب نقص اللقاحات الأخرى المعتمدة، وعلينا سد الفجوة باللقاح الخاص بنا".

وأكد شاهين أن لقاح كورونا الذي صنعته شركته بالتعاون مع شركة فايزر يجب سيكون قادرًا على مقاومة السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي انتشرت في بريطانيا مؤخرًا وتبين أنها أكثر قابلية للانتشار من نظيرتها العادية.

وأضاف: "نقوم باختبار لقاحنا حول ما إذا كان يمكنه مقاومة السلالة الجديدة أم لا.. سنعرف مزيدًا من التفاصيل قريبًا".

وأوضح شاهين أنه من الممكن تطوير لقاح كورونا الخاص بشركته في غضون 6 أسابيع ليكون فعالًا ضد السلالة الجديدة من الفيروس في حال تم ثبوت عدم فعاليته مع السلالة حاليًا، وذلك على الرغم من أن تطوير اللقاح سيتطلب موافقات تنظيمية إضافية.