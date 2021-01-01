بسبب كورونا.. إلغاء الامتحانات الورقية للفصل الدراسي الأول بالكويت

حسم وزير التربية وزير التعليم العالي بالكويت الدكتور علي المضف الجدل بشأن الاختبارات الورقية، معلنًا أنه لن «تكون هناك أية امتحانات ورقية للطلبة والطالبات للفصل الأول»، وسيتم اعتماد الامتحانات الإلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أوضح المضف أن «هذا القرار اتخذ بعد سلسة اجتماعات مكثفة مع المسؤولين واستشارة مختصين تربويين، والعودة إلى رأي السلطات الصحية»، مبينًا أن الوزارة «ستدرس موضوع اختبارات نهاية العام الدراسي واتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب عقب اتضاح الرؤية بشكل أوسع واستقرار الأمور الصحية».

من جهة أخرى، أعلن مصدر تربوي لـ "الراي" عن «تضمين الخطة الإنمائية للوزارة مشروع التعليم المنزلي، وهو نظام معمول به في كثير من دول العالم»، مبيّنًا أن «نحو 500 ولي أمر أبدوا رغبتهم في تدريس أبنائهم وفق هذا النظام»، ومشيرًا إلى أن «3 أنواع من التعليم سوف تطبق بدءًا من العام الدراسي المقبل وهي التعليم المدرسي، والمنزلي، وعن بُعد، وللطالب حرية الانتقال بينها في بداية الفصل الدراسي».

وبيّن المصدر أن «نظام التعليم المنزلي يخدم كثيرًا من الفئات كأبناء البعثات الديبلوماسية في الخارج وبعض العائلات التي ترغب في حماية أبنائها من التنمر ولا تريد لهم الاحتكاك بأقرانهم في المدارس»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى «بعض العوامل الإيجابية الأخرى للمشروع ومنها ترشيد الإنفاق في ميزانية الدولة بمبالغ قد تصل إلى ملايين الدنانير».

وكشف عن «رصد 8 ملايين و200 ألف دينار لتطوير المناهج الدراسية في المراحل التعليمية الثلاث بنظام المعايير الذي سوف يحقّق نقلة نوعية في نظام التعليم في الكويت».

وكشفت مصادر حكومية كويتية، أن الدراسة ستعود في حال تم تطعيم 65% من السكان، أو في حال تحسن الوضع الوبائي في الكويت بشكل آمن.

وقالت المصادر - في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة- إن المعلمين ليسوا مجبورين على أخذ اللقاح، على الرغم من أن توصيات السلطات الصحية الكويتية شملتهم ضمن الفئات الموصى بتطعيمها، مبيّنة أن هناك إجراءات صحية لحماية الطلبة سيتبعها المعلمون حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الحكومة الكويتية ستتخذ جميع الإجراءات والاشتراطات الصحية لحماية الطلبة في حال عودة الدراسة، وسيتم وضع آلية محكمة بالتعاون بين جهات حكومية عديدة.

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور علي المضف، قد أعلن أمس الخميس، أنه لن يكون هناك أية امتحانات ورقية أو "أون لاين" للطلبة والطالبات، للفصل التعليمي الأول من العام الدراسي 2020 - 2021؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).