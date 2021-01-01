الجيش العراقي يتدخل لإخلاء سفينة نفط اصطدمت بلغم بحري كبير

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الجمعة إخلاء سفينة في المياه الدولية بعد التصاق لغم بحري كبير بها.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، في بيان إنه "في تمام الساعة الرابعة من عصر أمس الخميس لوحظ وجود جسم غريب ملتصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وهي تبعد 28 ميلًا بحريًا عن الموانئ العراقية النفطية"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح البيان أن "هذه السفينة مؤجرة من شركة (سومو) للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها"، مشيرًا أنه "تم على الفور تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوًا إلى الفاو".

وأضاف البيان "وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية توجه إلى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها".

أكد البيان أن "فريق المعالجة لايزال مستمرًا في العمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة وأن القوات البحرية تبذل جهدًا كبيرًا مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة".

وكانت مصادر من ميناء أم قصر العراقي كشفت لقناة الشرق السعودية، أن أجهزة الأمن أحبطت مخططًا لتفجير في الميناء الذي يقع بمحافظة البصرة الخميس، بواسطة عبوة ناسفة كانت تستهدف أحد أرصفة الميناء.

وأضافت المصادر أن العبوة كانت بحجم 30 كيلوجرامًا، وجرى تثبيتها في سفينة ليبيرية قادمة للموانئ العراقية، وأجلت القوات تفكيك العبوة الناسفة حتى صباح الجمعة، ونشرت زورقًا لمتابعة الوضع.

وذكر مصدر أمني عراقي في تصريحات لـ"الشرق" أن هناك إجراءات أمنية مشددة، وانتشارًا مكثفًا للفرقة الخاصة على مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، تحسبًا لأي اعتداء على البعثات والسفارات الدبلوماسية والمواطنين.