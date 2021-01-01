نصف مليون حالة كورونا.. صحة إسرائيل تطالب بإغلاق شامل لمدة أسبوعين

طالبت وزارة الصحة الإسرائيلية، الحكومة الأسبوع المقبل بفرض إغلاق شامل ومحكم لمدة أسبوعين.

يأتي ذلك في أعقاب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن بلغت الحصيلة اليومية الجديدة نحو 5800 حالة وبلغ إجمالي الإصابات لحوالي نصف مليون حالة.

وسيشمل الإغلاق المقترح تعطيل جهاز التعليم والتجارة والقطاع الخاص باستثناء أماكن العمل الحيوية، فيما قال مسؤولون في الوزارة: إن الإجراءات المتبعة حاليا تسمح للوباء بالاستمرار في التفشي ولا تؤدي الى وقفه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتخشى الحكومة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الإصابات في المجتمع العربي، مع اقتراب بداية موسم حفلات الزفاف بعد شهرين وفي ظل نسبة التطعيم المنخفضة في صفوفه.

وتتم حاليا دراسة سبل مختلفة لتشجيع المواطنين العرب على الاستجابة للحملة القطرية، بما في ذلك دعوة رؤساء بلديات ورجال دين الى تلقي اللقاح ليكونوا قدوة للآخرين.