يشمل الخاضعين لنظام العمل.. بدء صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة فى السعودية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور شامل جميع الخاضعين لنظام العمل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «موظفو بند الأجور العمال هل يشملهم الحد الأدنى لرواتبهم؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «قرار رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات من 3000 إلى 4000 ريال شامل جميع العاملين الخاضعين لنظام العمل»، وذلك وفقا لما نشرته عاجل.

يذكر أنه اليوم الجمعة، سيبدأ تنفيذ قرار صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة فى السعودية، تزامنا مع بعد العمل بالميزانية العامة للدولة للعام المالي (1442هـ – 1443هـ) 2021م، التي أقرها مجلس الوزراء .

و كان آخر تعديل يتعلق بموعد صرف العلاوة قد صدر من مجلس الوزراء ضمن قراره رقم (633) في 17/ 10/ 1441هـ القاضي بالموافقة على تعديل 6 مواد في نظام الخدمة المدنية.

وتضمن القرار تعديل المادة 17: “يُمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية”.