بدون رسوم.. التجارة السعودية تكشف شروط شطب السجل التجاري

أتاحت وزارة التجارة السعودية خدمة شطب السجل التجاري، التي تمكن التاجر من شطب السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، إذ يتم تنفيذ الخدمة فورا دون رسوم.
وكشفت وزارة التجارة السعودية أن شروط شطب السجل التجاري تتمثل، أن لا يكون هناك عمالة على السجل التجاري، أن لا يكون السجل رئيسيا ولديه فروع، أن لا يكون مرتبطا بترخيص، عدم وجود التزام من الهيئة العامة للزكاة والدخل، كما يمكن تقديم طلب الشطب للسجل التجاري عبر الرابط التالي للخدمة https://mci.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?sID=9.
ولفتت الوزارة إلى أنه عند الرغبة باستخدام الخدمات يتوجب على التاجر الدخول أولًا من خلال نظام الدخول الموحد أو من خلال النفاذ الوطني الموحد، وفق ماذكرته صحيفة عكاظ.
وأوضحت وزارة التجارة أنه في حال تعثر الحصول على الخدمة إلكترونيًا بعد يوم عمل كامل، فبالإمكان زيارة فروع الوزارة في أوقات عمل الدوام الرسمي للحصول على الخدمة يدويًا، مؤكدة أن السجلات المشطوبة لا يمكن استعادتها.
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