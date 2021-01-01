عام الخير.. السودان تدخل 2021 بـ4 إنجازات| تفاصيل

بعد سنوات من المعاناة استطاع الشعب السوداني أن ينهض من جديد، ويستعيد بريقه، ويعمل من أجل رفعة وطنه، فيبدو أن عام 2020 أراد أن ينتهى بمجموعة من الإنجازات ليبدأ 2021 مليئا بالأمل والتفاؤل للشعب السوداني، فعلى الرغم من التحديات التى واجهها الخرطوم إلا أنها وقفت صامدة وعملت على تحقيق حلم دام لسنوات.

إنجازات لا حصر لها

بدأ السودان العام الجديد 2021 محملا بمجموعة من الإنجازات التى أدهشت العالم أجمع من بينها نجاح الدبلوماسية السودانية فى شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، ففى ديمسبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية شطب اسم السودان رسميا من قائمة الدول التي تعدها راعية للإرهاب.

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تلك الخطوة جاءت بعد موافقة السودان دفع مايقرب من 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.

الحصانة السيادية

تمكن السودان من استعادة الحصانة السيادية بعد إقرار الكونجرس الأمريكي قانون الحصانة السيادية، التي فقدها عام 1993 عقب إدارجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذى بموجبه تُمنح السودان صفة دولة مكتملة الحصانة، ويحميه من أي قضايا قد تُرفع مستقبلا ضده بموجب قانون الإرهاب.

يأتى هذا القرار بعد الوصول إلى اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجا فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب".

مكاسب اقتصادية

اعتمد الكونجرس الأمريكي مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات إقتصادية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، من بينها مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين.

وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.

اتفاق السلام

وبعد مرور مايقرب من 17 عام على الحرب الأهلية نجحت السودان فى 3 أكتوبر الماضي من توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية بهدف إنهاء سنوات من الصراعات في إقليم دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.

جرت مراسم التوقيع في جوبا، عاصمة جنوب السودان، بشكل نهائي على اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في أغسطس، ووقع على الاتفاق الجبهة الثورية السودانية، بحضور وزراء وقادة حكومات دول مجاورة، وتضمن الاتفاق ستة بروكوتولات من بينها تقاسم السلطة، والترتيبات الأمنية وتقاسم الثروة.

انتهاء بعثة يوناميد

فصل جديد فى الإنجازات يتوج اليوم فى السودان، حيث أنه من المقرر أن ينتهي تفويض وانسحاب بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد"، اليوم الجمعة.

وفى هذا الإطار قال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين "ننهي العملية اليوم لنبدأ نشر المنظومة الأممية الجديدة "يونيتامس" تحت البند السادس، حيث لا تحتوي على قوات أممية أو شرطية، وسيبدأ انسحاب اليوناميد منذ اليوم الجمعة، وحتى 31 مارس المقبل، فيما يسمى بتقليص وجود البعثة بالسودان إلى أن يكتمل انسحابها بالكامل، وتصفية وجودها في السودان".

وأوضح أن البعثة الجديدة ستنشر بتفويض جديد، لافتا إلى أن قوامها 270 شخصا ليس من بينهم أي جندي أو عسكري أو شرطي أو أي إنسان له علاقة بالمسائل الأمنية.