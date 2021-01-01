نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الليبي يرفض اقتراح جوتيريش بإرسال قوات دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض "الجيش الليبي" المقترح الذي تقدم به أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بنشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وقال مسؤول في الجيش في تصريح له اليوم الجمعة، إن المقترح يعد تدخلا غير مسموح به في البلاد، مشددا على أن الجيش قادر على استعادة الاستقرار.

وأشار المسؤول إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تبذل جهودا كبيرة لتفعيل قراراتها على الأرض، بما يضمن وقف القتال بشكل دائم.

وكان غوتيريش قد ذكر في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، أن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بعد أن توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وأوضح غوتيريش أن الطرفين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين، مضيفا أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

يذكر أن الأمم المتحدة تهدف إلى إحراز تواجد متقدم بمجرد أن يسمح الوضع بذلك، وسيتم نشر فريق المراقبين مبدئيا في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية ويمكن توسيع نطاقه.