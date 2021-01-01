نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البابا يدعو لإيجاد حلول سريعة في اليمن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استنكر البابا فرنسيس الأحداث التي تحصل في اليمن، مشددا على "ضرورة إيجاد حلول سريعة من أجل تعزيز السلام".
وفي رسالة اليوم العالمي للسلام الـ54، دعا الى "تكثيف الصلاة في اليوم العالمي للسلام".
وجدد دعوته لـ"إيجاد حلول سريعة من أجل تعزيز السلام في اليمن"، قائلا: "الجميع يفكر بأطفال اليمن الذين لا يستطيعون الحصول على طعام، ونحن نصلي سويا من أجلهم".
كما وجه التحية إلى الأطفال في النمسا وألمانيا الذين لم يستطيعوا زيارة عائلاتهم"، متمنيا أن "يكون عام 2021 عام سلام".