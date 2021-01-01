اعرفي أهمية واستخدامات زيت الجوجوبا للشعر والبشرة ونتائجه الرائعة

زيت الجوجوبا،التمتع ببشرة صافية رطبة ونقية من الشوائب وشعر صحي ولامع من أهم الأشياء التي يسعى إليها جميع النساء، ويبحثون عنها في منتجات العناية التجارية ولكن أن بحثن فالطبيعة فنجد أن هناك زيت نباتي يسمى زيت الجوجوبا له فوائد كثيرة جدا وأثر رائع للشعر والبشرة، فهو من أكثر الزيوت الطبيعية فائدة للشعر حيث إنه مستخرج من زهرة الجوجوبا، حيث كانو يسمونه ذهب الصحراء لاستخدامه في علاج الجروح والقرح وأيضا له فوائد عديدة للبشرة وللشعر لذلك يكثر استخدامه في منتجات العناية بالشعر والبشرة ومستحضرات التجميل.

أهمية زيت الجوجوبا للبشرة

• يحتوي زيت الجوجوبا على مادة السيراميد التي تغطي خلايا الجلد وتكون مسئولة عن ترطيب البشرة فيعتبر مرطب طبيعي للبشرة .

• يستخدم في علاج حب الشباب والبثور السوداء فهو مطهر غير دهني ويعمل علي تنظيف مسام البشرة دون أن يترك لها أثر أو أي ندبات علي البشرة .

• يستخدم كمزيل للمكياج ومنظف جيد للبشرة حيث يتم غمس قطعة من القطن في زيت الجوجوبا وتمريرها على البشرة فتنظف البشرة وتجعلها رطبة.

• يعمل على منع تشقق القدمين والحفاظ على نعومتها وترطيبها.

• يحتوي على العديد من المعادن مثل الفوسفور والزنك والنحاس والعديد من الفيتامينات المهمة لنضارة وترطيب البشرة مثل فيتامين B و E فيعتبر مرطب قوي للبشرة الدهنية والجافة، لان تركيبه يشبه تركيب الزيوت الطبيعية المستخرجة من الغدد الدهنية فالجلد ويساعد الجلد على احتفاظه برطوبته ويعمل كطبقة عازلة للبشرة الجافة فيجعلها تحتفظ بالرطوبة وبالتالي يعالج الجفاف .

• يحتوي على فيتامين E يعتبر فيتامين مهم جدا لمحاربة التجاعيد وترطيب البشرة ويعتبر أيضا من مضادات الأكسدة المفيدة جدا للبشرة.

أهمية زيت الجوجوبا للشعر

• يحافظ الجوجوبا على صحة الشعر ورطوبته ولمعانة لاحتوائه علي المعادن المهمة للشعر والحفاظ علية.

• يحافظ زيت الجوجوبا على صحة فروة الرأس وترطيبها لذلك فهو يحميها من الجفاف والقشرة .

• يستخدم في تعطير فروة الرأس لأنه يمنع تكون البكتيريا والدهون والفطريات المسببة للروائح الكريهة في فروة الرأس لذلك فيعتبر معطر ومرطب طبيعي للشعر.

• يستخدم في علاج التهابات فروة الرأس وعلاج القشرة الجافة والدهنية والأكزيما.