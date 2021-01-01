أخبار اليمن : مفاجأة غير متوقعة في حالة الطقس.. وفلكي يمني يحذر

مفاجأة غير متوقعة في حالة الطقس.. وفلكي يمني يحذركشف الفلكي عدنان الشوافي مفاجأة غير متوقعة في طقس اليمن خلال الفترة من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

وتوقع الفلكي الشوافي نشاط نسبي لتيارات هوائية جنوبية وغربية رطبة وقد يصاحب ذلك هطول بعض الأمطار المتفرقة الخفيفة على اجزاء من السواحل والمرتفعات الجبلية.

ولفت الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك رصده دوت الخليج، إلى أن هطول الأمطار سيكون خفيف على مناطق محدودة فقط، مؤكداً ان تبعات التاثير ايجابية وتكسر من حدة تأثير التيارات الهوائية الشمالية الشرقية الجافة والباردة خلال هذة الفترة. مطمئناً المزارعين بعدم وجود أي تأثيرات على مزروعاتهم.

وأكد الشوافي أن الأجواء تعتبر باردة بالنسبة للبشر وتستدعي توخي الحذر في المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية من ضربات البرد خصوصاً الاطفال وكبار السن والعاملين في الاماكن المكشوفة ليلا وفي الصباح الباكر.