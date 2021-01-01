نتنياهو يخطب ود الناخبين العرب : تعالوا اتطعموا

جدة - نرمين السيد - سعى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لمخاطبة ود الناخبين العرب قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة، حيث توجه إلى مدينة الطيرة العربية فى وسط دولة الاحتلال، داعيًا السكان إلى الإسراع للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لأجل العودة إلى الحياة الطبيعية سريعًا.





وبحسب موقع "i24 News" الإسرائيلى، قال نتنياهو بالعربية: "تعالوا اتطعموا، هدفى هو الوصول إلى تطعيم 5.5 ملايين باللقاح، لإنهائه، اللقاحات تكفى 9 ملايين مواطن، أهنئكم على اللقاح وآمل أن يأتى المزيد". ويسعى نتنياهو ومنافسه جدعون ساعر إلى الحصول على إقبال كبير من الناخبين العرب فى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بما يرجح كفة أحدهما فى الانتخابات. ورغم أن أغلب الأصوات العربية تذهب للقائمة المشتركة، إلا أن ذلك لم يمنع منافس نتنياهو اليمينى، ساعر، من محاولة استمالة الناخبين العرب، حيث حرص على مخاطبة الناخبين العرب من خلال إذاعة محلية عربية.

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