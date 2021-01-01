جنرال إيرانى يهدد أمريكا بعمليات إرهابية داخل أراضيها

جدة - نرمين السيد - أكد قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، إسماعيل قآنى، اليوم الجمعة، أن مقتل قاسم سليمانى فى هجوم أمريكى لن يثنى طهران عما أسماه "المقاومة" فى ظل تصاعد التوتر، وذلك تزامنًا مع اقتراب لاغتيال سليمانى بطائرة أمريكية مسيرة فى بغداد.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال إسماعيل قآنى، الذى خلف سليمانى فى قيادة فيلق القدس، اليوم الجمعة إن "إيران لا تزال مستعدة للرد". وأضاف فى مناسبة بثتها التلفزيون لإحياء الذكرى السنوية فى جامعة طهران: "لعله يبرز أفراد يردون على جريمتكم من داخل بيوتكم". وكانت قاذفتان أمريكيتان من طراز "بى-52" حلقتا فى سماء الشرق الأوسط، يوم الأربعاء الماضى، ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه رسالة ردع موجهة إلى إيران قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليمانى. فيما اتهم وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمحاولة اختلاق الذرائع لمهاجمة إيران، قائلاً إن طهران ستدافع عن نفسها بقوة.

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