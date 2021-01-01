جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لارى، تسجيل 6.286 إصابة جديدة و114 وفاة أخرى جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران تتخطى 55 ألف وفاة و1.2 مليون إصابة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.